In Campania 38% abitanti rischia di cadere in povertà | è il dato più alto in Italia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl 38% deglidelladiin, ilpiùincon quello della Sicilia. È qui, oltre che in altre Regioni del Mezzogiorno, che l’organizzazione non profit Una Voce per Padre Pio interviene con i progetti di ‘Obiettivo’: dal 2021 con il solo progetto di ‘Spesa solidale’ ha raggiunto e sostenuto oltre 5mila nuclei familiari, in gran parte inma anche in Lazio e Puglia. A Napoli, nei quartieri di Barra, Ponticelli e San Giovanni, l’organizzazione assiste inoltre circa cento bambine e bambini della scuola primaria, per contrastare la dispersione scolastica. Tra le altre attivitàne, sostiene poi le persone ...