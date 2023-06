In barella al funerale del figlio morto nel suo stesso incidente sul lavoro

(Di lunedì 5 giugno 2023) Entrambi sono rimasti vittime di unsul. Purtroppo però, solo il padre è riuscito a sopravvivere a quella tragedia, che gli ha portato via il. E così l'uomo, con ancora le ferite sul corpo per quel tragico infortunio, si è presentato inaldel...

Disteso su una, ha partecipato aldel figlio, morto nello stesso incidente sul lavoro in cui lui è rimasto seriamente ferito e in cui ha perso la vita anche un terzo operaio. E' successo giovedì ...Il rituale funebre del culto ortodosso è stato modificato, per permettere a un padre indi dare l'ultimo saluto al figlio. Erano insieme, Robert e Fanel Pricopi, vent'anni il primo ......Così la sindaca di Codigoro Alice Zanardi parla con voce commossa. Lo scorso 15 maggio questo paese di 11.000 abitanti accanto al Delta del Po è stato teatro di una terribile tragedia sul lavoro. Nel ...

Codigoro, il padre in barella al funerale del figlio: entrambi vittime dello stesso incidente sul lavoro La Repubblica

Erano caduti da un cestello il 15 maggio scorso. Nell'incidente, a Jolanda di Savoia, era deceduto anche un altro operaio ...La giovane vittima si chiamava Robert Pricopi, romeno di 20 anni. Insieme a lui ha perso la vita un terzo operaio. I tre connazionali stavano lavorando sul tetto di un capannone a Jolanda di Savoia qu ...