In attesa di Giuntoli | il mercato Juve inizia con Manna | l' agenda

(Di lunedì 5 giugno 2023) Da oggi alla Continassa si lavora per la prossima stagione. Indi Cristiano, il prescelto per il ruolo di direttore sportivo (contratto quinquennale per lui, che deve però liberarsi ...

Da oggi alla Continassa si lavora per la prossima stagione. Indi Cristiano, il prescelto per il ruolo di direttore sportivo (contratto quinquennale per lui, che deve però liberarsi dal Napoli), si va avanti con la stessa struttura che da gennaio ...Indi scoprire quando sarà ufficializzato Cristiano, il quale dovrà liberarsi dal Napoli , rimangono molto incertezze sia a livello di guida tecnica sia a livello di squadra. Senza ...Adesso è fatta: accordo totale con la Juventus e svolta per la Juventus. Verso l'ufficialità Accordo raggiunto con la Juventus: promozione a titolo temporaneo indel grande annuncio che darà il via alla rivoluzione bianconera.

Juventus, Manna verso la promozione in attesa di Giuntoli: la situazione GianlucaDiMarzio.com

Uno scudetto vinto con sei giornate di anticipo ma in realtà già a febbraio gli azzurri potevano iniziare a ricamare il triangolino tricolore sul petto. Una stagione ...E’ calato ieri il sipario sulla Serie A, ma servirà ancora un’ultima appendice per definire il verdetto che manca in zona retrocessione: Spezia e Verona, sconfitte nell’ultimo turno da Roma e Milan, h ...