Imu 2023 | acconto | scadenze ed esenzioni

(Di lunedì 5 giugno 2023) (Adnkronos) – Venerdì 16 giugno scade il termine per il pagamento dell’Imu. Per il saldo la scadenza è fissata al 16 dicembre. L’imposta municipale propria è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). E’ importante sapere che l’Imu non si paga sulla prima casa, quella che è sede di residenza anagrafica e dimora abituale del suo possessore. Sono due leannue da ricordare per il pagamento: la prima è fissata al 16 giugno e riguarda il pagamento dell’dell’imposta, mentre entro il 16 dicembre si versa il saldo. Ai fini del calcolo e del ...

Venerdì 16 giugno scade il termine per il pagamento dell'acconto. Per il saldo la scadenza è fissata al 16 dicembre. L'imposta municipale propria è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie ...Apre il calendario delle scadenze fiscali del mese l'appuntamento con l'acconto, da versare entro il 16 giugno. L'importo dovuto è pari alla metà di quanto versato per l'anno precedente, ...Tra pochi giorni scade la prima rata del pagamento dovuto ai Comuni per le case nelle quali non è stata stabilita la residenza. Presenti la riduzione al 25% per gli immobili affittati a canone ...

Imu, l’acconto per il 2023 scade il 16 giugno: come funziona e cosa sapere Sky Tg24

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Acconto IMU, imposte sui redditi, rottamazione delle cartelle e non solo: numerose le scadenze fiscali in calendario nel mese di giugno 2023. Focus ...