Impossibile capire | Leclerc seppellisce la Ferrari | si scatena un terremoto

(Di lunedì 5 giugno 2023) "Un fine settimana disastroso. La macchina èda". Quello uscito dal Gp di Spagna a Montmelo è un Charlesdemoralizzato, stravolto, senza più forze. E forse senza più fiducia e pazienza nella, intesa come monoposto ma forse pure come team. "Monto lo stesso tipo di gomme in due fasi diverse della gara (le dure, ndr) e si comporta in modo differente anche se io faccio le stesse cose". Più bandiera bianca di così, non si può. "C'è ancora molto da lavorare. Facciamo una fatica incredibile. Siamo inconsistenti, anche con lo stesso tipo di gomme come successo con le hard. La gara di oggi, con queste condizioni, è stata davvero difficile. Dovremmo sfruttare ancora meglio molti aspetti di questi aggiornamenti", spiega a Sky Sport il monegasco, finito all'undicesimo posto e fuori dalla zona ...

Leclerc, "impossibile capire": le parole che seppelliscono la Ferrari Liberoquotidiano.it

Barcellona doveva essere il bivio della stagione, si è lavorato mesi per anticipare gli aggiornamenti tecnici, ma non ci sono risultati. Ora c’è da salvare la prossima stagione ...Infine, ancora sull'undicesimo posto: "Sicuramente questo risultato è una delusione. Non ho visto la gara davanti, ma sono sicuro che sia stato difficile per entrambe le macchine, è un problema che ...