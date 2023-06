Impagnatiello in reparto “speciale” | rischia di essere linciato dagli altri detenuti

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu – Ha ucciso barbaramente la fidanzata Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, e oradiin carcere. Così, per evitare che venga aggredito e pestato dai carcerati, proverbialmente poco teneri nei confronti di chi compie certi crimini, Alessandroè stato condotto in una zonadi San Vittore. Il 30enne si trova insomma, dallo scorso 31 maggio, neldeiconsiderati “a rischio”. E’ quindi controllato con maggiore attenzione rispetto agli, per quanto le sue condizioni siano considerate del tutto compatibili con la permanenza in carcere.in ...

2023 - 06 - 05 09:19:51in carcere in una rischio Alessandro, il barman da due giorni rinchiuso nel carcere di San Vittore per aver ucciso Giulia Tramontano, la sua fidanzata incinta di sette mesi, si trova in una ...Sono le parole con cui Alessandro, interrogato dal gip, racconta l'omicidio della sua ... Col dottore Fabio Di Pietra, responsabile deldi Psichiatria dell'ospedale Sant'Elia di ...Grazie a Roby+Ceci, Angela, tutte le ragazze della sala parto e deldi ostetricia e ... Articoli più letti Delitto di Senago:scriveva a Giulia Tramontano, già morta da 4 giorni: "...

Alessandro Impagnatiello è in carcere nel reparto a rischio: gli altri ... Fanpage.it

Alessandro Impagnatiello è dallo scorso mercoledì 31 maggio si trova in carcere. Reo confesso per l’omicidio Giulia Tramontano, la compagna incinta di sette mesi. Si trova nel reparto dei detenuti a r ...Alessandro Impagnatiello - Aveva paura per sé e per Giulia, perché non sapeva «che fine avesse fatto» la ragazza che aveva visto poche ore prima e perché non ...