Impagnatiello | il legale | “Ha indicato dove si trova il coltello del delitto” Poi rinuncia al mandato

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 giugno 2023) Alessandro, l’ex fidanzato di Giulia Tramontano, dal giorno del suo arresto per omicidio è detenuto a San Vittore. Nelle scorse ore il suo, Sebastiano Sartori, l’ha incontrato in carcere. “E’ da valutare la sfera psicologica”, le parole dell’avvocato che ha poi raccontato che il presunto killer “è sempre più lucido e ha preso coscienza” di quanto fatto. Poi, alla domanda se abbia avuto un pensiero per Giulia ha risposto: “Ma certo”. Il barman 30enne ha poi ripetuto di aver fatto tutto da solo. Una delle cose che devono accertare gli investigatori è se sia stato aiutato a nascondere il corpo. “Lui lo esclude – ha detto Sartori alla Rai -. I dubbi degli investigatori,te chiederli a loro”. Ilusato per uccidere Giulia “non l’ha buttato. Ha detto specificatamente...