Impagnatiello | “Ho fatto tutto da solo | il coltello è a casa” Venerdì l’auopsia sul corpo di Giulia

Nel frattempo, riferisce l'avvocato, 'lui è sempre più lucido e ha preso coscienza di quello che ha'.ha anche indicato agli inquirenti dove trovare l'arma del delitto. Il ...Nel frattempo, riferisce l'avvocato, "lui è sempre più lucido e ha preso coscienza di quello che ha".ha anche indicato agli inquirenti dove trovare l'arma del delitto. Il ...... la 29enne da cui aspettava un figlio, le indagini su Alessandroproseguono. I ... che lo ha incontrato nel carcere di San Vittore, ha ribadito che l'indagato ha detto di avertutto ...

L'omicidio a Senago, il legale di Impagnatiello: "Ha agito da solo e ha detto dov'è il coltello" RaiNews

Alessandro Impagnatiello - Aveva paura per sé e per Giulia, perché non sapeva «che fine avesse fatto» la ragazza che aveva visto poche ore prima e perché non ...La telecamera di sorveglianza di una casa di via Novella a Senago riprende Alessandro Impagnatiello mentre esce dal garage e si allontana. L'orologio segna mezzanotte e 19 ...