Ilary Blasi divorzia da Mediaset? Spunta una clamorosa indiscrezione

(Di lunedì 5 giugno 2023) Anche questa edizione dell’Isola dei famosi è quasi giunta al termine. Con la fine di giugno e l’inizio di Temptation Island, il programma condotto dasi concluderà e, secondo Nuovo TV, potrebbero esserci dei cambiamenti. L’isola di quest’anno non convince: addio a? C’è qualcosa che non ha convinto in questa edizione de l’isola dei famosi L'articolo proviene da KontroKultura.

lascia Mediaset Il retroscena: 'Potrebbe essere mandata via' Marco Mazzoli smascherato da Corinne Clery: 'Ti ho fatto quel favore che mi hai chiesto'. Cosa è successo Cosa succede L'...fuori da Mediaset L'indiscrezione Lunedì 19 giugno ci sarà l'ultima puntata del reality condotto dall'ex moglie di , poi al suo posto nel palinsesto Mediaset entrerà e i telespettatori ...Cosa farà per trascorrere le ultime ore prima della diretta di stasera Sarà pronto a rispondere a tono ai punzecchiamenti diIl pubblico sta facendo già il countdown.

Oltre alla trasmissione, l'ex moglie di Totti potrebbe lasciare Mediaset dopo molti anni. Per ora sono solo indiscrezioni. Un mostro ha detto del figlio la mamma di Alessandro Impagnatiello. Di certo ...Ilary Blasi, l'amatissima showgirl romana si lancia in appassionate effusioni in diretta. Il fortunato non è però il suo Bastian.