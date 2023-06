Il virologo Silvestri | dai lockdown danni immensi a pover e giovani La sinistra pagherà un prezzo altissimo

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 5 giugno 2023) Le restrinzioni anti-Covid, attuate durante durante la pandemia per fronteggiare il virus e, in particolare, il ripetuto ricorso ai, a causa di una “visione difensiva ed a senso unico della salute pubblica” ha causato, sostiene il noto, patologo e immunologo, Guido, professore Ordinario a capo del Dipartimento di Patologia all’Emory University di Atlanta, negli Usa e a capo del board internazionale dell’Istituto Spallanzani di Roma ”ai piùi, più deboli, e più, e per questo ultimo punto temo che i partiti dipagheranno uncarissimo“. Con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook,, che ha rappresentato durante la pandemia un punto di ...