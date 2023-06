Il travaglio di Marco Travaglio contro Sabino Cassese Scrive Polillo

Leggi su formiche

(Di lunedì 5 giugno 2023) Dunque, secondo, un tempo “austero e silenzioso amministrativista”, con il passare degli anni si sarebbe trasformato in un “garrulo tuttologo da talk e da intervista prêt-à-porter, nonché in un sederino d’oro candidato a tutte le poltrone su piazza con un posteriore extralarge a fisarmonica che gli consente di occuparne anche più d’una contemporaneamente”. Tra le accuse: “Ha sposato tutte le schiforme più incostituzionali mai viste”. Nel 2017 “aderì alla campagna del Foglio per sciogliere per eversione il MS5”. Tre anni dopo “bombardò come incostituzionali le misure anti-Covid di Conte”. Purtroppo la lingua batte dove il dente duole. Rincarando la dose: è “un juke-box del diritto che distribuisce promozioni e bocciature a seconda di chi infila la moneta”. Tanti incarichi ...