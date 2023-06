Il talento non si nasconde | “Penso di poter vincere il Roland Garros”

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 5 giugno 2023) Dopo i primi incontri degli ottavi di finale disputati ieri per quanto riguarda la parte alta, oggi si completerà il tabellone per i quarti di finale PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Si entra nella settimana calda del. Il secondo slam della stagione sta entrando nel vivo e nella giornata di ieri, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.