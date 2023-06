Il primo Festival di K | la rivista letteraria de Linkiesta | al Tempio di Segesta

(Di lunedì 5 giugno 2023) K, ladecurata da Nadia Terranova e Christian Rocca, terrà questa estate il suodi Letteratura e Musica aldi, in provincia di Trapani, all’interno del programma culturale L’Arabafenice. Gli autori di K, intervistati da Nadia Terranova, Christian Rocca e Annalisa De Simone, converseranno davanti a uno dei piu? straordinari e meglio conservati esempi di arte elimica della Magna Grecia. Ilin stile dorico e? stato costruito nel V secolo avanti Cristo e si trova nel comune di Calatafimi-, in provincia di Trapani a poco piu? di mezz’ora di autostrada dagli aeroporti di Palermo e di Trapani. Alla prima edizione di Kparteciperanno il due ...

Ilcomincia con un pre - show day di prestigio: sono i Sum 41 a inaugurare l'evento , con ... Ma la notizia è bastata a mandare in tilt il fandom, accorso a dare unsaluto ai paladini ...... cantautrice e da poco scrittrice (il 9 maggio è uscito il suolibro per Rizzoli, "Ansia da ... Venerdì 16 giugno ilproseguirà con Fabiano Massimi, classe 1977 e autore de "Il club ...film di una trilogia amorosa di cui fanno parte i due film successivi: L'ombre des femmes e L'... Lars Eidinger, Nora von Waldstatten, Anders Danielsen Lie Presentato in Concorso aldi ...

Il primo "Festival del lavoro nelle aree interne". Una questione di futuro Altreconomia

Rainer Schuster e Karle Zeisel dell'Associazione di promozione sportiva della polizia lo ricordano ancora bene: nel 1998, quando la partnership tra ...Il 2023, tra le altre cose, verrà ricordato dai cultori del punk e dell'alternative rock come l'anno in cui lo Slam Dunk è approdato in Italia. La prima edizione nostrana del sempre più celebre festiv ...