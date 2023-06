Il PD fa pagare i danni ai cittadini?

Leggi su butac

(Di lunedì 5 giugno 2023) Nel luogo dedito alla lettura della stampa italiana, durante il weekend sono incappato in un articolo dal titolo: Alluvione, bolognesi tartassati: il Pd fae ripulire le strade L’articolo, pubblicato su Il Giornale il 1 giugno 2023 a firma Bianca Leonardi, apre con questa frase: L’emergenza alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna sembra essersi fermata, fortunatamente, e dopo il terrore e la distruzione è il momento di fare i conti. Conti che il sindaco dem di Bologna, Matteo Lepore, scarica direttamente sui. Come sa chi legge BUTAC da tempo sono bolognese anche io, quindi la notizia mi colpisce: vivo in città, ho svariati amici che abitano la collina vicino, se non fosse stato per Il Giornale non avrei saputo della notizia. Premetto, Matteo Lepore non è un sindaco per cui provo particolare simpatia, ma ...