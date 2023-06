Il patrimonio di Putin tra matrimoni fantasma e società offshore | l’inchiesta del sito indipendente russo | l’eredità per le figlie e l’ex moglie

Ma che negli atti ufficiali l'unione tra i due non è mai stata registrata, tant'è che l'ex genero di- come verificato dai giornalisti di Proekt - risultava "celibe". Un aspetto che, come ...Vanno dallo psicologo per l'ansia e l'ospedale dei Vip crea il bunker L'icona portafortuna e il braccio di ferro tra la Galleria Tretjakov e: no al trasferimento della Trinità di Rubliov L'......statale non avrebbe certamente problemi a sostenere spese simili grazie all'immensodi ... in uno dei suoi ormai celeberrimi video , rilasciato il 24 aprile, lo Chef di(un nomignolo ...

Il patrimonio di Putin tra matrimoni fantasma e società offshore, l ... Open

Usando “prestanome e società offshore straniere", affermano gli autori dell'inchiesta, il leader russo ha accumulato possedimenti ...Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato nelle scorse ore la richiesta di perseguimento penale avanzata dalla Procura nei confronti di Lanfranco Cirllo, conosciuto al grande pubblico come “ ...