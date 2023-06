Il Napoli vince anche lo scudetto della Rete

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 5 giugno 2023) Con la consegna ieri pomeriggioCoppa nelle mani del capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo si è chiuso ufficialmente il campionato di calcioserie A e, al contempo,il mese di festeggiamenti ae non solo nella città partenopea, per la vittoria del terzo, il primo senza el pibe de oro, cominciati esattamente lo scorso 4 maggio dopo il pareggio delsul campo dell’Udinese. Ilha tagliato per primo il traguardo più ambito per ogni squadra, per ogni singolo tifoso di questo sport, per tutti i ragazzini che cominciano a dare calci al pallone che rotola sull’asfalto consumato di qualche campetto improvvisato in strada. La squadra di Luciano Spalletti è prima in tante statistiche sportive, una più interessante dell’altra, ma ...