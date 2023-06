Il Manchester United è pronto a pagare 50 milioni di sterline per Mason Mount

L'importo è stato fissato in 50 milioni di euro e sul difensore sudcoreano c'è l'interesse concreto del, che dovrebbe spuntarla. Con Kim, in lista di sbarco ci sono pure Ndombelé (...La sua legge, Zlatan, l'aveva imposta in precedenza in tutto il vecchio continente: Ajax, Juve, Inter, Barcellona, PSG,. Poi anche una coda a Los Angeles: sembravano i titoli di ...Lo Special One, che lo ha allenato in più occasioni (all' Inter prima e al, poi) ha condiviso sui suoi canali social alcune foto che lo ritraggono insieme ad Ibra e nella ...

Il club londinese, che vanta un record di tredici vittorie ed un pareggio nella manifestazione, è alla terza finale europea della sua storia, dopo quelle in Coppa delle Coppe ...E’ ufficiale: il Manchester United è a caccia di un centravanti. E, tra le opzioni che sta considerando seriamente, ce n’è anche una nostrana. Si tratta di Rasmus Hojlund, attaccante dell’Atalanta ...