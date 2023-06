(Di lunedì 5 giugno 2023) Quante testate hanno fatto da trampolino per il lancio in Italia dell’azienda australiana – od omologhi locali – che vendono al campione di tennis il suomagico? Tutte, perché ovviamente in Italia la fuffa che nel resto del mondo finisce solo sui tabloid da noi viene pubblicata anche sulle testate più “blasonate”. Ci riferiamo ovviamente alle decine di articoli che abbiamo visto circolare sui magneti che il tennista Novakha esibito sul petto recentemente. Sia chiaro, noi capiamo bene la necessità di cavalcare la notizia, ma sarebbe bello cercare di farlo sempre nel modo migliore, quindi visto che si parla di salute l’ideale sarebbe che per parlare di questoi giornalisti si fossero preoccupati di chiedere lumi anche a esperti super parte nel settore medico, ad esempio al gruppo di lavoro di Dottore ma è vero ...

, che ha fatto parlare di sé più per le dichiarazioni sul Kosovo e ilsul petto, ha raggiunto per la diciassettesima volta i quarti di finale al Roland Garros. Il serbo, numero 3 del ...E l'azienda che è custode del segreto si è manifestata, con grande soddisfazione perché non capita tutti i giorni di venire omaggiati da un campione come. E dunque: ilaiuta gli ...Novakha trovato il modo di far parlare di sé a Parigi, oltre ai risultati che sta ottenendo in questi primi giorni di gare. A creare perplessità tra i fan è una sottospecie di...

Il magnete di Djokovic e la scienza. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione.