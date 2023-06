Il legale di Impagnatiello | “Ha detto dove si trova il coltello con cui ha ucciso Giulia”

(Di lunedì 5 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHadi aver fatto tutto da solo, Alessandro, il trentenne in carcere a San Vittore per l’omicidio della compagnaTramontano, incinta di sette mesi. Lo ha ribadito il suo, Sebastiano Sartori, che lo ha incontrato nel carcere. Una delle cose che devono accertare gli investigatori è se sia stato aiutato a nascondere il corpo. “Lui lo esclude – haSartori alla Rai -. I dubbi sono degli investigatori,te chiederli a loro”. Ilusato per uccidere“non l’ha buttato. Haspecificatamentesia” ha aggiunto il. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... per gli accertamenti irripetibili disposti, ossia i rilievi scientifici di domani nella casa dove la giovane è stata uccisa da Alessandroe l'autopsia di venerdì. Ilha spiegato ...Per ildel barman 30enne 'è da valutare la sfera psicologica' di. L'avvocato Sebastiano Sartori, che lo ha incontrato in carcere, ha raccontato che il presunto killer 'è sempre ...2023 - 06 - 05 14:24:45: "È da valutare la sfera psicologica" 'È da valutare la sfera psicologica' di Alessandro, il 30enne arrestato per l'omicidio, che ha ...

Impagnatiello, il legale: «Ha detto dove si trova il coltello, non l'ha buttato» ilmessaggero.it

Alessandro Impagnatiello è detenuto a San Vittore dal giorno dell'arresto, dopo la confessione dell'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano. Per il legale del barman 30enne «è da valutare la sfera ...L'altra compagna: 'Ha iniziato a citofonare', ha detto la ragazza 23enne, e 'alla fine è salito e gli ho parlato attraverso le sbarre' ...