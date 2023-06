Il gruppo Wagner denuncia un attacco dei militari russi | Ci hanno sparato

Retroscena nella guerra in Ucraina. Il capo deldi mercenariha accusato il Cremlino di aver attaccato il. Una sorta di fuoco amico che svela la situazione di altissima tensione che caratterizza il Cremlino. Yevgeny Prigozhin, ha denunciato che i suoi uomini sono stati bersaglio dell'...Acque molto agitate al fronte nella guerra tra Russia e Ucraina . Il leader deldi mercenari russi, Yevgeny Prigozhin , ha denunciato che i suoi uomini sono stati bersaglio dell'esercito russo, il 17 maggio scorso, mentre cercavano di rimuovere mine da una strada; ...Le unità speciali cecene 'Akhmat' hanno sostituito i mercenari delsul fronte ucraino come battaglioni d'assalto nel Donbass. Dopo aver lasciato il campo di battaglia a metà del 2022, i ...

Guerra Ucraina, Gruppo Wagner accusa: "Soldati russi ci hanno sparato" Sky Tg24

I difensori hanno chiesto il silenzio per giorni. Ora ci sono, almeno in apparenza, movimenti nella guerra di posizione, senza una via d'uscita, in Ucraina. Ma anche la grande ambiguità da parte di Ki ...La guerra in Ucraina continua a riempire le prime pagine dei giornali, con l’ultimo capitolo che porta in evidenza il gruppo Wagner respinto a Bakhmut. Secondo quanto riportano fonti del governo di Ki ...