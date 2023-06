Il giallo del cadavere trovato in un cantiere edile

(Di lunedì 5 giugno 2023) Macabra scoperta nella tarda mattinata di lunedì 5 giugno a Castelsangiovanni (Piacenza). Ildi un uomo è statoin unin via Primo Maggio, nella zona centrale della cittadina.A trovare il corpo, come si legge su IlPiacenza, sono stati alcuni operai. Il 118 ha...

... come quello di "", la trasmissione RAI condotta da Enzo Tortora che li accolse per un'ospitata impreziosita da un'intervista con Dario Argento, scelto dal conduttoreprogramma come ...NETANYAHU ALL'ISOLA DEI PESCATORI Ildella barca sul Lago Maggiore, in cui sono morti due uomini dei servizi segreti italiani, un agenteMossad e una donna russa, si arricchisce di nuovi particolari. Il Corriere della Sera ...... l'allerta anche per la giornata6 giugno è di colore. Infatti il dipartimento Regionale di Protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso per rischio meteo - idrogeologico e ...

Giallo del Lago Maggiore: anche Netanyahu sull'Isola dei Pescatori TGLA7

Giovedì 1 giugno, i carabinieri col supporto della polizia locale chiamati dai residenti per le urla conseguenti ad un pestaggio, sono intervenuti poco prima di cena a sedare una rissa, il Comando pro ...Diletta Leotta è stata la presentatrice a bordo campo al Maradona durante la partita Napoli-Sampdoria, accanto a Ciro Ferrara. Dopo la vittoria della squadra partenopea si ...