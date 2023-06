Il film di Barbie ha richiesto così tanta vernice rosa che ora c’è carenza mondiale

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il nuovo(2023) di Greta Gerwig è atteso nelle sale cinematografiche italiane il 20 luglio. La scenografa del, Sarah Greenwood, ha confidato che per la costruzione diland è servitada contribuire alladelle scorte mondiali. La scenografa ha detto in un’intervista con Architectural Digest che “il mondo ha esaurito il” durante la costruzione diland e delle versioni della Dreamhouse (la casa dei sogni) disul set, costruite a grandezza naturale. L’imminentedi Greta Gerwig sulla bambola più famosa e amata del mondo, interpretata da Margot Robbie, ha, infatti, una ...

Un mondo talmente rosa da far esaurire le scorte di vernice. È accaduto con il, l'attesissimo live action di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling , la cui produzione ha messo in crisi il commercio di tinta rosa. Così è stato raccontato dalla regista ( Lady ...Il 21 luglio 2023 arriverà al cinema, il nuovodi Greta Gerwig basato sui celebri giocattoli Mattel e che vedrà protagonisti, tra gli altri, Margot Robbie e Ryan Gosling. Come ben sappiamo, il mondo diè totalmente ...French manicure colorata in stile barbiecore Grazie all'imminente uscita delcon Margot Robbie e Ryan Gosling (il prossimo 20 luglio!) il trendstyle è tra i più amati del momento. ...

Barbie: il mondo «è rimasto senza vernice rosa» a causa del film Vanity Fair Italia

Mattel ha annunciato una nuova collezione di prodotti ispirata all’attesissimo “Barbie Il Film”. Creato in collaborazione con Warner Bros. Pictures, “Barbie Il Film” farà il suo debutto nelle sale cin ...Il 21 luglio 2023 arriverà al cinema Barbie, il nuovo film di Greta Gerwig basato sui celebri giocattoli Mattel e che vedrà protagonisti, tra gli altri, Margot Robbie e Ryan Gosling. Come ben sappiamo ...