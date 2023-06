Il degrado dell’Italia è ben rappresentato dallo scarso livello culturale di destra e sinistra

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 5 giugno 2023) Aldel Paese contribuiscono in modo rispettivamente diverso lae la: questa è ignorante abbestia senza averne neanche il più pallido sospetto; quella lo è senza farsene nemmeno il più tenue cruccio. Dice: ma tu generalizzi. Non generalizzo (fermo restando che generalizzare è una figata): discuto di un fatto generale. E generalmente al bifolco diche non legge nessun libro si giustappone il citrullo diche legge i libri contro l’odio; per l’uno, impassibile al mondo mentre si gusta la Gasætta (è la Gazzetta in subalpino), c’è l’altro tutto soddisfatto del mondo cazzon friendly che ritrova nel giornale di. Uno vota Francesco Lollobrigida, ma con l’impegno rimesso a tirare un rutto; l’altro vota per il marito di ...