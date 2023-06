Il Consigliere della Rai | Riccardo Laganà | critica l’approccio di Mara Venier

(Di lunedì 5 giugno 2023) La scena mediatica italiana è stata recentemente scossa da una controversia riguardante ilRai,, che ha espresso critiche nei confronticelebre conduttrice. Quest’ultima, nota per il suo ruolo in Domenica In, ha attirato l’attenzione del membro del Consiglio d’AmministrazioneRai, mettendo in luce le sfide attuali e future che la televisione pubblica italiana sta affrontando. Chi è ilRaiè un influente membro del Consiglio d’Amministrazione (CdA)Rai. Con una lunga carriera nel campocomunicazione ...

Lo sfidante fino a stamani avrebbe dovuto essere, ilcapitolino Mariano Angelucci , già base riformista, in rapido avvicinamento al vero dominusCittà Eterna, il deputato Claudio ...Su Twitter ildel presidente ucraino Mykhailo Podolyak ha scritto: "Gli eventi di Shebekino dovrebbero essere visti come il futuroRussia. Nell'esempio di una piccola città ...Giugno è sempre un mese chiave per il fisco, primapausa estiva ed al termine del primo ... "Ci siamo già attivati" sottolinea ilnazionale tesoriere con delega alla fiscalità, ...

Consiglio Comunale. Il programma dei lavori Comune di Milano

Domani a Roma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alcuni ministri presenteranno alla stampa il progetto e faranno il punto sui finanziamenti previsti ...La settimana politica all'Emiciclo si apre con la seduta della Commissione per le Politiche europee del Consiglio regionale d'Abruzzo convocata, in seduta straordinaria, per martedì 6 giugno 2023 alle ...