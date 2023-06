Il caso di Kathleen Folbigg | la mamma scarcerata dopo 20 anni in Australia perché innocente | i suoi 4 figli morti per cause naturali

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’hanno definita come la peggiore serial killer dell’, una lucida assassina, ma, condannata per aver ucciso iquattro, è statavent’di prigionesarebbe. Un team di immunologi ha scoperto infatti che le due femmine dei quattrodeceduti possedevano una mutazione genetica – chiamata CALM2 G114R – che può causare la morte cardiaca improvvisa. Gli altri duemaschi, invece, possedevano una mutazione genetica diversa, BSN, che porta ad attacchi letali di epilessia.si trovava in carcere dal 2003, quando era stata condannata per omicidio colposo per la morte del suo primogenito, ...