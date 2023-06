Il candidato sindaco di Renzi alleato con FdI a Velletri fa il saluto romano | “Lo faccio volentieri”

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 giugno 2023) Fausto Servadio, imprenditore, esponente del partito di Matteo, in provincia di Roma, di dubbi alle ultime elezioni amministrative ne ha avuti pochi. Ha preferito puntare tutto sulla destra, appoggiando una coalizione con all’interno una lista civica nata dal movimento post-fascista Casapound. E per rafforzare la scelta dal palco durante un comizio insieme aldi Fratelli d’Italia – poi eletto al secondo turno – non ha avuto dubbi: “Io non sono qui perché sono diventato di destra, qualche amico mi dice fai il… Lo”. E a quel punto il braccio destro diventa teso. Applausi dalla piazza con i militanti di destra schierati sotto il palco. Il tutto documentato in un video pubblicato sulla sua pagina ...