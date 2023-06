Il Caffè Sacher apre a Trieste | ma la torta costa quasi 50 euro Il sindaco | «Se non hai i soldi | guardi»

(Di lunedì 5 giugno 2023) «Se hai ivai, se no». È questa la frase detta daldi, Roberto Dipiazza (Forza Italia), a chi gli ha chiesto cosa ne pensasse dei prezzi molto alti del, appena apertoin città, nonché il primo della catena fuori dall’Austria. «Vorresti una Ferrari? Ma non puoi permettertela e allora se passa sei lì a guardarla, dunque…», ha aggiunto vantando con grande orgoglio l’apertura del negozio tanto atteso. In questi giorni, però, ha innescato non poche polemiche perché una fetta della celebre8,90, intera arriva a 48,50. Un prezzo che, nonostante le critiche, non ha fermato la clientela, tanto che ieri il locale è rimasto chiuso a causa dell’enorme afflusso di clienti e delle scorte ...

