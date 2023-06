A tal riguardo ilfa sapere che c'è stato un chiarimento e che il caso è chiuso. Quindi si vacon Thiago Motta. . . 5 giugno 2023Sono andatianche nei giorni scorsi, in occasione delle celebrazioni per il 2 giugno, i controlli della ... di 30 operatori del Reparto Mobile di Milano e die di 4 team di cinofili ...Oggi, il nostro mercato del lavoro ditiene per i flussi migratori. Questo vale per le ... Lo studio dimostra come, nonostante i passi infatti, le donne sono coloro che accedono meno al ...

Il Bologna va avanti con Thiago Motta - Emilia-Romagna Agenzia ANSA

Caso chiuso, avanti con Thiago Motta: e' questo il messaggio che filtra a Casteldebole, sede tecnica del Bologna, al termine di una giornata di incontri ...Caso chiuso, avanti con Thiago Motta: è questo il messaggio che filtra a Casteldebole, sede tecnica del Bologna, al termine di una giornata di incontri tra il patron Joey Saputo, l'ad Claudio Fenucci, ...