Ida Platano furiosa | ' Non sto con Ale per interesse Mi sono sempre mantenuta da sola'

(Di lunedì 5 giugno 2023) Idazittisce le critiche dei follower . In molti, infatti, l'accusano di stare insieme ad Alessandro Vicinanza solo per uneconomico. Il giovane salernitano conduce un certo stile di ...

zittisce le critiche dei follower . In molti, infatti, l'accusano di stare insieme ad Alessandro Vicinanza solo per un interesse economico. Il giovane salernitano conduce un certo stile di ...e Alessandro Vicinanza dopo Uomini e Donne continuano a stare al centro dell'attenzione. Questa volta finiscono protagonisti di una polemica. In particolare, è la parrucchiera di Brescia a ...La storia d'amore trae Alessandro Vicinanza procede a gonfie vele. La coppia, nata del dating show di Uomini e Donne , h a festeggiato di recente i primi sei mesi del loro amore e continua a testimoniare sui ...

Ida Platano risponde a chi la critica: Sto con Alessandro perché lo amo, non per interesse Fanpage.it

Ida Platano parla della sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza dopo che, in molti, le hanno contestato di stare con lui solo per interesse ...L’ex dama di Uomini e Donne stufa delle accuse: “Non è come dite voi”, sfogo al veleno Ida Platano di nuovo sotto accusa: la ...