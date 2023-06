Ibrahimovic si ritira | ' ' Quando mi sono svegliato pioveva Ho detto | ' Pure Dio è triste' ' '

A San Siro Zlatanha ufficializzato l'addio al calcio giocato dopo l'ultima di campionato tra Milan e Verona: ecco le sue parole in ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Zlatan Ibrahimovi ha annunciato (a sorpresa) il suo ritiro dal calcio giocato . Il fuoriclasse svedese, dopo Milan - Verona, ha dichiarato che ...... in occasione di Milan - Verona, per farsi un'idea di cosa è stato Zlatane quanto mancherà a questo sport. Il commento più gettonato è ' Non è Zlatan che sidal calcio, ma è il ...

Ibrahimovic si ritira dal calcio tra le lacrime, ma fa una promessa: È arrivato il momento Sport Fanpage

«Adesso mi serve prendere tempo, non devo decidere subito, rifletterò» ha spiegato lui stesso nella conferenza stampa di San Siro ...Lo svedese annuncia l'addio al calcio: ecco il messaggio della Vecchia Signora sui social network e le reti più belle realizzate nella sua esperienza a Torino ...