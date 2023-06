Ibrahimovic | quando il ritiro diventa uno show

Leggi su panorama

(Di lunedì 5 giugno 2023) E' raro che un fuoriclasse dello sport appenda le scarpette (o qualsiasi altra cosa) al chiodo sorprendendo chi lo ascolta. Quasi sempre si tratta di addii malinconici e lunghi settimane, mesi. In alcuni casi anni. Un lungo e lento trascinarsi, il crepuscolo che per non moltiun tour di raccolta di applausi in giro per il mondo, onore riservato davvero solo ai grandissimi. Zlatanha sorpreso tutti anche nell'ora del saluto. Non lo sapeva nessuno, nemmeno la sua famiglia. Non lo sapeva Paolo Maldini che gli ha consegnato la maglia della prossima stagione consapevole, questo sì, che Zlatan non l'avrebbe mai indossata. Non lo sapeva Stefano Pioli e non lo aveva detto ai compagni nello spogliatoio. Non ne era a conoscenza nemmeno la moglie e viene da pensare che in fondo non lo sapesse nemmeno lui e che sia vero, come ha raccontato, ...