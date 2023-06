Ibrahimovic | dopo l’addio al calcio | su TV8 il film Zlatan

(Di lunedì 5 giugno 2023) In occasione delalgiocato, ufficializzato da Ibrahimovi? ieri sera a San Siro nel post-partita di Milan-Verona, TV8 propone stasera ilIn occasione delalgiocato, ufficializzato daIbrahimovi? ieri sera a San Siro nel post-partita di Milan-Verona, TV8 propone oggi, lunedì 5 giugno, alle ore 21.30,, il biopic tratto dall’autobiografia Io, Ibra, scritta da David Lagercrantz conIbrahimovi?, che racconta l’ascesa del campione svedese, concentrandosi sulla sua infanzia e adolescenza, fino alla sua affermazione in campo internazionale.è la storia di crescita e trasformazione di un uomo che è partito dai sobborghi di Malmö fino ad arrivare al successo. ...

qualche mese passato ad allenare l'olandese, il tecnico nerazzurro si convince che su di lui e ... nella ventiseiesima Rolando Mandragora (Fiorentina); nella ventisettesima Zlatan(......(190) ha segnato più gol di Zlatan Ibrahimovi (183) nei cinque maggiori campionati europei... Infine, per chiudere questa splendida vetrina dei Guinness, Zlatanrisulterà l'unico ...Zlatan, saluta anche Brahim Diaz . In poche ore, il Milan perde due punti fermi delle ultime fortunate stagioni, anche se il peso specifico dei due giocatori è ovviamente non ...

Ibrahimovic si ritira dopo Milan-Verona: "Sarò milanista per tutta la vita" Sky Sport

A 41 anni Zlatan Ibrahimovic ha deciso di dire basta, fine all'avventura da calciatore professionista in attesa di capire cosa gli riserverà il futuro. Un percorso ...La settimana scorsa un appassionato di pesca sportiva del mantovano, Alessandro Biancardi, ha catturato quello che ritiene possa essere il pesce siluro più lungo osservato finora. I pesci siluri ( Sil ...