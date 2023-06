Ibrahimovic dopo l’addio al calcio | «È iniziato con un sogno e si è concluso con un’eredità»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 giugno 2023) Zlatan, ormai ex attaccante del Milan, ha pubblicato un video sui propri profili socialil suo addio algiocato Zlatan, ormai ex attaccante del Milan, ha pubblicato un video sui propri profili socialil suo addio algiocato al termine del match vinto ieri dai rossoneri contro l’Hellas Verona. Lo svedese ha pubblicato un montaggio con tutte le sue migliori giocate fatte nei club in cui ha militato nella sua lunga carriera. Questa la didascalia del suo post: «Ècon une si ècon».