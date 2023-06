Ibrahimovic dice stop | il più grande Anti-Fenomeno visto anche all’Inter

(Di lunedì 5 giugno 2023)lascia il mondo del calcio da attaccante dopo aver giocato, segnato e vinto ovunque. L’ormai ex stella svedese del Milan è il simbolo di un’era e lo ènella storia dell’Inter per un triennio abbondante. Un omaggio al veroper eccellenza GODBYE ZLATAN – Il ritiro di Zlatandal calcio giocato sorprende. Sorprende perché arriva il 4 giugno 2023, a 41 anni già compiuti da tempo. E sorprende, paradossalmente, perché arriva proprio quando tutti quaspettavano l’ultimo clamoroso colpo di scena. Invece no. Non ci sarà.non vestirà altre maglie dopo quella rossonera, che l’haprotagonista più fuori che in campo nell’ultima stagione. Il classe ’81 di Malmo, salvo ulteriori sorprese, appende gli ...

L'ex numero uno della Nazionalela sua anche sul momento dei portieri italiani: "Sono in ... Toldo chiude con due campioni comee Quagliarella: "Lasciare il calcio per me è stata una ...... l'addio al calcio die l'Atalanta e la Roma che nella prossima stagione disputeranno ... Il verdetto del campoquesto, noi siamo orgogliosi di quanto fatto: manca l'ultimo pezzettino. ...addio al Milan con un bottino di 93 gol in 163 presenze complessive, tra prima e seconda avventura sotto il Duomo. Dopo Calhanoglu, un altro tradimento Addio Milan, chi è pronto per ...

L'emozione di Zlatan Ibrahimovic che dice addio al calcio: "Anche Superman ha un cuore" RaiNews

Tra Milan e Inter è rottura totale e c’è un episodio che non accadrà mai più. La rivalità tra i due club di Milano è cosa nota ormai da decenni e decenni. Tra gare ufficiali e non le due squadre si so ...Milano, 5 giu. (askanews) - Zlatan Ibrahimovic dà l'addio al suo Milan e annuncia il ritiro. Visibilmente commosso, il campione svedese è ...