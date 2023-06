Ibra annuncia l’addio al calcio | «Ho deciso negli ultimi 10 giorni Tre mesi fa sarei stato in panico Oggi accetto e sono pronto»

(Di lunedì 5 giugno 2023) Zlatanhimovic ha detto addio al, lo ha fatto a San Siro dopo l’ultima di campionato del Milan e hadi parlare in conferenza stampa alla mezzanotte del 4 giugno «E’ stata una carriera lunga che mi ha dato forza, adrenalina ed emozioni per continuare.è l’ultima mia giornata da professionista. Voglio ringraziare il Milan, ma anche tutte le altre squadre in cui ho giocato, la nazionale e le persone che mi hanno aiutato nella mia carriera. Il futuro vedremo, ora arriva il prossimo capitolo della mia vita» Le emozioni «Quando misvegliato pioveva e ho detto ‘Pure Dio è triste’. Anche la mia famiglia non sapeva, non l’ho detto a nessuno. Volevo che lo sapessero tutti insieme. E’ un’emozione troppo forte. Sembravo uno zombie. Non parlavo con nessuno. Se fosse ...

