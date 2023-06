I mercati premiano l' Italia Spread basso e risparmi | così cresce la fiducia

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il segreto della stabilitàna? Le famiglie e le imprese. Oggi come negli anni Ottanta, nonostante la politica monetaria restrittiva della Bce e l'impossibilità di svalutazione della lira, scelte discutibili di politica redistributiva dei governi precedenti come il reddito di cittadinanza, la pandemia e il conflitto ucraino e un'inedita riedizione dell'inflazione determinata dal caro energia, le strategie deiatori e le innovazioni delle imprese stanno garantendo all'di risultare il Paese più affidabile in Europa. Alla viglia di una stagione turistica che si preannuncia straordinaria, l'inizio del 2023 ha proiettato l'al primo posto tra i partner europei per crescita economica, superando anche Germania e Francia. La Commissione Ue, infatti, ha rivisto al rialzo la crescita attesa in ...