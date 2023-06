I finanziamenti per la banda larga in Italia e in Europa

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 5 giugno 2023) Quanti soldi e in quale modo l’e l’stanno investendo per il miglioramento della connessione a internet? Il tema dell’investimenti connessione è fondamentale per capire non solo i numeri ma anche gli obiettivi e le tempistiche che le istituzioni si sono date (e hanno dato) per raggiungere determinati traguardi. Spesso e volentieri le connessioni aultravengono sovrastimata nella loro capacità di trasportare dati. Potenziare queste reti genera moltissimi costi e si discute molto su quale debba essere la fonte di questo denaro, includendo nel dibattito anche le Big Tech appunto. Vediamo, in questo articolo, quanti soldi vengono investiti dal nostro Paese e quanti dall’Unione europea per migliorare e gestire le infrastrutture di connettività. LEGGI ANCHE >>> Quali tipi di connessione ...