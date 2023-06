I dati economici positivi non frenano i criticoni a prescindere della Meloni

(Di lunedì 5 giugno 2023) Giudicare un governo è complesso, se non impossibile soprattutto guidarlo in maniera obiettiva ed onesta. Qualsiasi decisione o risultato infatti viene letto in maniera differente a seconda che ci si trovi nella maggioranza o nell’opposizione; un atteggiamento che va avanti da qualche decennio ma che il Governoha riportato ai massimi livelli. Ci sono però degli indicatori per quanto riguarda l’economia che, messi assieme portano a conclusioni difficilmente discutibili; si parla infatti di numeri, cifre, non opinioni. Quello che è più è più, quello che è meno è meno. Così abbiamo controllato ad esempio lo spread, quella cosa che ha terrorizzato il paese all’epoca dell’ultimo governo Berlusconi che proprio dalla crescita di questo valore, arrivato in quei giorni caldissimi oltre quota 500, costrinse il leader di Forza Italia. Ricordiamo bene come la sinistra e ...

... come dimostrano idel rapporto dell'IBM Institute for Business Value (IBV). Non solo, più del ...pertanto è importante che si tutelino da potenziali richieste di risarcimento o da danni...... oltre settantasei miliardi di dollari , di cui quasi cinquanta in supporto militare [febbraio ... l'amministrazione Biden decide di ridurre il sostegno a Kyiv, per motivie/o politici e/o ...... con le decisioni sui tassi ufficiali che si baseranno sulla valutazione delle prospettive di inflazione "alla luce deie finanziari in arrivo, della dinamica dell'inflazione di fondo ...

FRENI: I DATI ECONOMICI PREMIANO IL GOVERNO 9 colonne

La presidente Bce Lagarde in audizione all'Europarlamento avverte dei rischi di un'Eurozona in cui la crescita si è quasi arrestata all'inizio del 2023 e invita i colegislatori europei a trovare un ac ...Per i balneari "la situazione è preoccupante, sia per i tempi che per le motivazioni", "si tratta davvero di una fase confusa perché le gare, che saranno gestite dai Comuni, dovrebbero essere fatte en ...