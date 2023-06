I biscotti più dietetici del pianeta | solo 2 ingredienti | niente zucchero | farina | uova | burro!

Leggi su donnaup

(Di lunedì 5 giugno 2023) Questi sono indubbiamente ipiùdel: hanno, banana e cocco. Eppure, sono golosissimi, soprattutto se aggiungete la copertura al cioccolato fondente. Sono delle gallette perfette per colazione: nutrono, ma non appesantiscono e regalano energie utili per arrivare all’ora di pranzo senza sentire la fame. Per prepararle non vi serve altro che un robot da cucina e un ring, uno di quegli anelli in metallo perfetti per creare tanti tondini tutti delle stesse dimensioni con impasti non sufficientemente compatti da poter essere semplicemente incisi con un taglia. Se non lo possedete, potete comunque utilizzare una formina senza fondo e inserire man mano un po’ di composto alla volta fino a colmarla. Premete bene per assestare il tutto prima ...