I 15 anni di Yogurtissimo | per un anno insieme alle associazioni di volontariato

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) (Adnkronos) - Giuseppe Picerno, Ceo del franchising che oggi conta 13 punti vendita in tutta Italia, vuole ringraziare gli Altamurani sostenendo e offrendo spazi alla rete di solidarietà della città Altamura, 5 giugno 2023. Ad Altamura c'è un'associazione, “Una stanza per un sorriso” che dal 2015 realizza iniziative di solidarietà nel campo della ricerca, prevenzione e cura delle malattie oncologiche e che affianca e sostiene le pazienti ammalate. E ogninella cittadina in provincia di Bari la Caritas offre 28 mila pasti nelle mense e 6 mila posti letto. Sono solo alcuni dei volti dell'ampia rete di solidarietà echeintende valorizzare e sostenere per unper festeggiare i suoi 15di attività. “Abbiamo pensato di ricordare il nostro ...