Howe | Furlani con il vento giusto volerà lontanissimo

Mattiaa Hengelo (Olanda) ha saltato la misura di 8,24 metri. Un salto che vale il nuovo record italiano U20, strappandolo ad Andrew. "Sono felice ci sia fermento nella specialità ha ...Con 8,11conquistò la medaglia d'oro ai Mondiali Under 20 di Grosseto del 2004, anno in cui, che è del 2005, ancora non era ...La misura è la quarta assoluta per un italiano dopo(8,47), Giovanni Evangelisti (8,43) e Simone Bianchi (8,25), e la quarta europea U20 di sempre. Vola ancora,, e stavolta il vento è ...

Atletica, dove può arrivare Mattia Furlani La previsione di Andrew Howe OA Sport

Mattia Furlani ha registrato il record italiano U20 nel salto in lungo nel meeting di Hengelo, andato in scena in Olanda.Un talento cristallino che fa sognare, settimana dopo settimana, sempre di più il Bel Paese. Ieri è arrivato l'ennesimo colpo di Mattia Furlani: l'azzurro ha timbrato un super 8,24 nel salto in lungo ...