Hocus Pocus 3 è ufficialmente stato confermato | parola del boss della Disney

Tremate, tremate, le streghe stanno per tornare. Nelle scorse ore, infatti, è stato confermato che Disney ha messo in progetto un nuovo film di. La notizia è piuttosto eccezionale, ma non del tutto sorprendente visto il successo del secondo capitolo lanciato l'anno scorso su Disney+: il primo film della saga, che vede come ...- Pubblicità -3 è ufficialmente in fase di sviluppo, ha darne conferma è stato il presidente della Walt Disney Pictures, Sean Bailey . In un profilo con il New York Times , Bailey ha dichiarato che '...Sarà forse frutto di un sortilegio il nuovo annuncio in casa Disney Il presidente della Walt Disney Pictures Sean Bailey ha confermato al New York Times che il terzo film suè ufficialmente in lavorazione . Una notizia che i fan attendevano con particolare interesse, dopo il sequel distribuito in streaming via Disney+ a distanza di trent'anni dal precedente. ...

Hocus Pocus, Disney ha in progetto un terzo film WIRED Italia

È ufficiale: la saga di Halloween di Disney tornerà con un terzo capitolo. Hocus Pocus 3 è già in fase di sviluppo, ecco cosa sappiamo!Hocus Pocus 3 è ufficialmente in fase di sviluppo, ha darne conferma è stato il presidente della Walt Disney Pictures ...