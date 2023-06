Hockey pista | Playoff Scudetto | Trissino annichilisce Forte dei Marmi e si porta 2-1 nella serie

(Di lunedì 5 giugno 2023)si procura il primo match pointnelle finali tricolori dellaA1 di2022-2023. In gara -3 infatti, i veneti, campioni d’Italia in carica, hanno steso 3-0, al Paladante, i rivali deldeindosi così a una sola affermazione dalla potenziale chiusura della, forti dell’attuale 2-1. In campo, di fatto, non c’è partita. Gli uomini di Bertolucci partonoinfilando due reti nel primo tempo, con Ipinazar e Mendez, e servendo poi il trisripresa, grazie a Pinto.deinon reagisce mai e ora spera di trovare il colpo di coda in gara -4, da giocarsi in Toscana, mercoledì 7 giugno. In quel caso sarà ...

Con una vittoria ciascuna, tornano ad affrontarsi in parità nella serie delle cinque gare per la terza partita della finale play off del campionato disuil Trissino ed il Forte di Marmi. La partita, come quella di mercoledì sera, è in programma ancora al PalaDante domenica alle 18.... il tutto allietato da musica, dolci e buffet, oltre ai giochi più tradizionali come il calciobalilla, ladi biglie, il ping - pong e l'air -. Ampio carnet di iniziative di Welfare per ...Scandiano è stato inserito nel Girone B, insieme a Azzurra Novara (2° Zona 1), Follonica... Catia Ferretti e Adriano Vaccari Il calendario delle gare Finali Nazionali Under 1 3 "Armeni ...

Interrogazione interpartitica, lanciata dal Plr Matteo Mozzini, chiede la copertura di quella esterna e migliorie al Centro sportivo cittadino ...Sarzana (La Spezia) 3 giugno 2023 - La corsa continua domenica mattina. Una grandissima soddisfazione che arriva a una setimana dalla conquista del titolo italiano under 11 vinto la scorsa settimana a ...