Ho bisogno di un donatore di midollo | l’appello di Marco per guarire dalla leucemia

(Di lunedì 5 giugno 2023) All'improvviso ha iniziato a non sentirsi bene: febbre associata a stanchezza e perdita di peso. Sintomi insoliti per un ragazzo di 23 anni. Dopo una serie di esami svolti nell'ospedale di Mestre, in provincia di Venezia, il 23enneZabeo ha ricevuto l'esito il 18 marzo scorso che mai...

...studi internazionali con la peer review ci dicono oggi all'unanimità che ogni bambino hadi ... allevando questa bambina fiorita dal seme di unanonimo in un paese senza leggi, a cui ...Una scelta quella del ragazzo - di diventare così un potenzialedi midollo - che ha una grande valenza. Sono in tanti, infatti, ad averdi ricevere un midollo compatibile per ...Una scelta quella del ragazzo - di diventare così un potenzialedi midollo - che ha una grande valenza. Sono in tanti, infatti, ad averdi ricevere un midollo compatibile per ...

Raga, ho bisogno di un donatore di midollo. L'appello di Marco ... Fanpage.it

Marco Zabeo, 23 anni, tre mesi fa ha scoperto di essere affetto da leucemia linfoblastica acuta, malattia gravissima per la quale è necessario un ...Il messaggio del volontario della Croce Rossa, 23 anni: rilanciato anche dall'attore Neri Marcorè. «Andate a tipizzarvi, potreste salvarmi la vita» ...