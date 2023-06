Hayao Miyazaki | massima segretezza sul nuovo film | che non avrà un trailer né alcuna promozione

(Di lunedì 5 giugno 2023) Fino all'uscita nei cinema deldi, How Do You Live?, non si saprà nulla del progetto né verranno diffusiper non anticipare niente. Lo Studio Ghibli manterrà lail più a lungo possibile su How Do You Live?, l'ultimodel maestrodi cui non verrà mostrato nessunné verrà fatta. Ildovrebbe arrivare nelle sale in Giappone il 14 luglio, ma fino ad allora lo Studio Ghibli e i suoi partner non fornirannoinformazione. Ad oggi Studio Ghibli ha diffuso un solo poster enigmatico di un uccello. In una lunga intervista al magazine Bungei Shunju, il presidente e ...

- Pubblicità - In un'era in cui il marketing digitale la fa da padrone in tutte le principali distribuzioni sul mercato con numerosi trailer, spot televisivi e poster,e il suo Studio Ghibli stanno adottando una strategia completamente diversa per il film How Do You Live , nuovo lungometraggio dell'acclamato regista giapponese, a dieci anni da Si ...Le ricette tratte dai film di" Si ringrazia per la collaborazione la Gastronomia Elena e L'Enoteca Regionale di OrtoveroLe ricette tratte dai film di" . Si chiude così la rassegna curata da Claudio Porchia, giornalista e direttore di Traveleat, la pagina dedicata ai viaggi ed al gusto del gruppo ...

Niente trailer o spot per il nuovo film anime di Hayao Miyazaki: "non ne ha bisogno" - Justnerd.it Justnerd.it

Fino all'uscita nei cinema del nuovo film di Hayao Miyazaki, How Do You Live, non si saprà nulla del progetto né verranno diffusi trailer per non anticipare niente.Lo Studio Ghibli adotterà un particolare approccio nella promozione di How Do You Live, nuovo film animato di Hayao Miyazaki.