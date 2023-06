Harry in tribunale a Londra | è la prima volta che un membro della famiglia reale testimonia in un processo

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il principesi trova in Inghilterra perché domani, martedì 6 giugno, dovrà affrontare un importantecontro la stampa britannica, in particolare, contro...

è infatti il primo reale a testimoniare da oltre 130 anni. Prima di lui c'era stato Edoardo VII che fu trascinato indue volte (prima di diventare re): come testimone per un divorzio ......reale apparirà in un'aula dicome testimone. Nel 1891 toccò al principe Edoardo trascinato davanti al giudice per aver imbrogliato mentre giocava a carte, adesso è la volta diche ...... e che esponente, al banco dei testimoni di un'aula di, tra i sudditi, dove qualsiasi dichiarazione può tramutarsi in un fatale passo falso. Ora, 132 anni dopo, tocca al principe, all'...

Intercettazioni reali, il principe Harry in tribunale contro i tabloid tra voci di divorzio e veleni RaiNews

(ANSA) - LONDRA, 05 GIU - Attesa delusa per il principe Harry che deve presentarsi all'Alta corte di ... dal suo legale David Sherborne non è prevista per oggi la presenza in tribunale del principe e ...Il principe Harry si trova in Inghilterra perché domani, martedì 6 giugno, dovrà affrontare un importante processo contro la stampa britannica, in particolare, ...