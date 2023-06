Harry e Meghan | che «si pentiranno» di aver isolato i loro figli dagli altri parenti

(Di lunedì 5 giugno 2023) Secondo Graydon Carter, i Sussex «rimpiangeranno» di essere volati in America, portando Archie e Lilibet lontani da tanti membri della famiglia. «Non vedono cugini, zii, soltanto la nonna materna. È una decisione che tornerà a tormentarli». Poi l’affondo su Montecito, dove hanno deciso di vivere: «La sala d’attesa di Dio, non c’è niente da fare»

... alle sue amiche, a sua madre Diana, al trattamento die alla sua vita nella famiglia reale. Ci sono gia' state contestazioni alle accuse del principee dei suoi correlatori. Gli ...Non è la prima volta chesi scaglia contro i tabloid responsabili, a suo dire, della morte ...Uniti messa in atto proprio per placare le troppe attenzioni dei media sul suo matrimonio conIl principesi trova in Inghilterra perché domani, martedì 6 giugno, dovrà affrontare un importante processo contro la stampa britannica, in particolare, contro l'editore del Daily Mirror . Si tratta di una ...

Il duca di Sussex è arrivato a Londra nella notte dopo aver festeggiato il secondo compleanno della figlia Lilibet. Sarà il primo reale a comparire in un tribunale da oltre secolo ...