Haddad Maia | la maratoneta brasiliana cresciuta nel segno di Kuerten eDjokovic

(Di lunedì 5 giugno 2023) "Se Novak sente la pressione, chi sono io per non fare lo stesso". Sorride senza rinunciare all'umiltà Beatriz, cita Djokovic e a lui si ispira senza però perdere di vista l'obiettivo. É ...

"Se Novak sente la pressione, chi sono io per non fare lo stesso". Sorride senza rinunciare all'umiltà Beatriz, cita Djokovic e a lui si ispira senza però perdere di vista l'obiettivo. É appena diventata la seconda tennista brasiliana dell'era Open a centrare i quarti di finale in uno Slam , ma il ...Beatrizaffronterà Ons Jabeur nei quarti di finale del Roland Garros 2023 , secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi . La giocatrice brasiliana è reduce da una maratona di circa ...Beatrizinvece, a parte un esordio super comodo contro la tedesca Maria, nelle altre sfide ha dovuto vincere delle vere e proprie maratone (annullando anche match - point, 4 alla russa ...

Haddad Maia, la maratoneta brasiliana cresciuta nel segno di Kuerten e...Djokovic Tiscali

Haddad Maia scrive la storia In campo femminile avanti Ons Jabeur, settima testa di serie, che in due set 6-3 6-1 ha battuto l'americana Bernarda Pera. Ai quarti la tunisina affronterà la brasiliana ...Il norvegese passa in tre set tirati: aspetta il vincitore del confronto tra Rune e Cerundolo Casper Ruud accede ai quarti di finale del Roland Garros. Il norvegese soffre, si complica la vita, ma all ...