Guerra in Ucraina | Mosca | Respinta operazione su vasta scala di Kiev | Il cardinal Zuppi a Kiev

(Di lunedì 5 giugno 2023) 05 giu 09:01 Il card.in missione aoggi e domani 'Con riferimento a quanto comunicato in precedenza dalla Santa Sede, si dà notizia che nei giorni 5 - 6 giugno 2023, il Card. Matteo Maria ...

Trae Russia ormai ètotale : sedici mesi dopo l'invasione da parte di Mosca, adesso le incursioni nel territorio russo da parte dei "partigiani" da tempo inglobati tra fila delle truppe di ...'Nikkei' ipotizza che Mosca si serva delle componenti per l'ammodernamento di vecchi veicoli corazzati da utilizzare nel conflitto in. 05 giu 01:44 Ministro Difesa russo: "Kiev ha lanciato un'..."A lei, madre premurosa, affido le popolazioni provate dal flagello della, specialmente la cara e martoriata". Al termine dell'Angelus di ieri, il Papa ha affidato ancora una volta a Maria la popolazione. Dopo aver assicurato la sua preghiera "per le ...

Guerra in Ucraina, Mosca: "Respinta operazione su vasta scala di Kiev" TGCOM

Da diverse regioni russe nelle ultime settimane segnalati arresti di massa di lavoratori e studenti di Dušanbe: verifiche e perquisizioni senza apparente motivo e anche numerosi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del ...