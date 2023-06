Green Pass in tutto il mondo per favorire mobilità | accordo Ue-Oms

(Di lunedì 5 giugno 2023) Bruxelles, 5 giu. (Adnkronos) - La Commissione europea e l'Organizzazione mondiale della sanità hanno siglato un partenariato per la salute digitale, che mira a rendere il, o Certificato Covid Digitale Ue, lo standard a livello internazionale per facilitare lainil. Per esempio, potrebbe sostituire l'attuale certificato internazionale di vaccinazione, a tutt'oggi cartaceo. Il certificato digitale Covid è stato creato dall'Ue per superare la Babele di certificati nazionali in materia di Covid-19 e facilitare così laall'interno dell'Unione, seriamente compromessa negli anni della pandemia; alcuni governi, ad esempio in Italia, lo hanno poi utilizzato anche a fini interni, ma lo strumento è nato anziper superare il problema ...

(Di lunedì 5 giugno 2023) Bruxelles, 5 giu. (Adnkronos) - La Commissione europea e l'Organizzazione mondiale della sanità hanno siglato un partenariato per la salute digitale, che mira a rendere il, o Certificato Covid Digitale Ue, lo standard a livello internazionale per facilitare la mobilità in tutto il mondo. Per esempio, potrebbe sostituire l'attuale certificato internazionale di vaccinazione, a tutt'oggi cartaceo.

